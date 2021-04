Roma, si apre la strada e il tir sprofonda nella voragine (FOTO) (Di giovedì 15 aprile 2021) Paura a Roma questa mattina, in via dei Colli Portuensi al civico nr. 14. La sede stradale ha ceduto e un mezzo pesante è sprofondato nella voragine. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Ostiense, l’AG/10 e il funzionario di servizio. Il tratto interessato resterà chiuso fino alla fine delle operazioni per recuperare il tir. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Paura aquesta mattina, in via dei Colli Portuensi al civico nr. 14. La sedele ha ceduto e un mezzo pesante èto. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Ostiense, l’AG/10 e il funzionario di servizio. Il tratto interessato resterà chiuso fino alla fine delle operazioni per recuperare il tir. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità. 1 di 2 ...

