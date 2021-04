**Roma: riparte tavolo centrosinistra, nuova riunione su primarie** (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) – riparte il tavolo del centrosinistra a Roma, con primo punto all’ordine del giorno le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco della Capitale. In queste ore si sono intensificate le riunioni e i contatti sia al Pd che tra il Nazareno e gli alleati e, a quanto si apprende, la notizia dovrebbe essere ufficializzata a breve. Una nuova riunione del tavolo, che aveva smesso di riunirsi dopo gli ultimo stop and go sul candidato sindaco, potrebbe tenersi già la prossima settimana con un primo punto in agenda: modalità e svolgimento delle primarie. Nessuna data ancora è stata fissata con precisione, ma tra le ipotesi per i gazebo c’è quella del 13 o del 20 giugno, pandemia Covid permettendo. I nomi in competizione, al momento, sono sempre quelli di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) –ildela Roma, con primo punto all’ordine del giorno le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco della Capitale. In queste ore si sono intensificate le riunioni e i contatti sia al Pd che tra il Nazareno e gli alleati e, a quanto si apprende, la notizia dovrebbe essere ufficializzata a breve. Unadel, che aveva smesso di riunirsi dopo gli ultimo stop and go sul candidato sindaco, potrebbe tenersi già la prossima settimana con un primo punto in agenda: modalità e svolgimento delle primarie. Nessuna data ancora è stata fissata con precisione, ma tra le ipotesi per i gazebo c’è quella del 13 o del 20 giugno, pandemia Covid permettendo. I nomi in competizione, al momento, sono sempre quelli di ...

Ultime Notizie dalla rete : **Roma riparte Taobuk: 'Metamorfosi d'Europa', a giugno la Seconda Conferenza di Messina ... Cee ed Euratom, schiudendo così la strada al trattato di Roma. Proprio da Messina e Taormina, in una prospettiva di rilancio e rigenerazione per l'Europa, Taobuk Festival riparte: 'la seconda e ...

Europa League oggi, Roma - Ajax: diretta dalle 21. Formazioni, risultati, tabellone Tempo di ritorno dei quarti di finale di Europa League per la Roma , unica italiana rimasta in corsa in Europa. Questa sera la squadra di Fonseca affronta all'Olimpico l' Ajax . Si riparte dal ...

Trasporto aereo pronto a “ripartire in sicurezza”. Il modello virtuoso AdR-Spallanzani (Teleborsa) – Torneremo a viaggiare la prossima estate? Più che di partenze intelligenti, quest’anno sarà opportuno parlare di ripartenze “sicure”, un tema cruciale per ...

Sanità, riparto del Fondo sanitario nazionale: all’Emilia-Romagna 8,8 miliardi di euro, 330 milioni in più rispetto al 2020 Circa 330 milioni di euro in più rispetto al 2020, con una dotazione complessiva di quasi 8 miliardi e 800 milioni di euro. A tanto ammontano le risorse assegnate all’Emilia-Romagna dal riparto del Fo ...

