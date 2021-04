Advertising

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! ?? La ribaltiamo nella ripresa con il rigore parato da Pau Lopez, la punizione di Pellegrini e la… - calciomercatoit : ?? #RomaAjax, il capitano #Pellegrini ha le idee chiare sull’#UEL - sorryimcommy : Volevo solo dire a tutti i 'fedelissimi con il para occhi' che #Pellegrini in 3 anni ci ha regalato più semifinali… - sportli26181512 : Roma, Pellegrini: “Vogliamo la finale di Europa League”: Le parole del centrocampista giallorosso al termine del ma… - S_Dar_Progetto : RT @ilRomanistaweb: 'Il nostro percorso di crescita va avanti. Questa semifinale ha un significato importante, il nostro stimolo è diventar… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pellegrini

- Lain semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto ... Al termine del match il Lorenzoè intervenuto ai microfoni delle emittenti ...AVVIO GIALLOROSSO - Laha iniziato meglio. Dopo 5'si è costruito in contropiede una buona occasione, ma l'ha conclusa con un sinistro fiacco, centrale e parato facilmente da ...La Roma soffre contro l’Ajax (1-1) ma conquista la semifinale di Europa League (la prima per Fonseca) dove incontrerà il Manchester United. Capitan Pellegrini: «Fantastici, questa la strada per divent ...ROMA - La Roma in semifinale di Europa League. I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere ...