Roma in semifinale di Europa League. Dzeko gol scaccia la grande paura: pari con l'Ajax, ora Pogba (Di giovedì 15 aprile 2021) Una zampata di Dzeko regala alla Roma la soffertissima semifinale di Europa League, fissando sull'1-1 la gara di ritorno dei quarti contro l'Ajax all'Olimpico. Dopo la vittoria per 1-2 in Olanda, per i giallorossi la sfida contro i Lancieri sembrava quasi una formalità, ma in Europa (anche quella "minore") nulla è scontato. E così dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, che i padroni di casa hanno passato sulla difensiva, in avvio di ripresa ecco la doccia gelata firmata Brobbey: al 49' il giovane talento del calcio oranje segna di potenza, destrezza e classe. Ora il passaggio del turno è in bilico, chi segna passa. E al 54' è ancora l'Ajax a segnare con l'esperto Tadic, il serbo che due anni fa fece impazzire il Real Madrid al Bernabeu. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Una zampata diregala allala soffertissimadi, fissando sull'1-1 la gara di ritorno dei quarti contro l'all'Olimpico. Dopo la vittoria per 1-2 in Olanda, per i giallorossi la sfida contro i Lancieri sembrava quasi una formalità, ma in(anche quella "minore") nulla è scontato. E così dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, che i padroni di casa hanno passato sulla difensiva, in avvio di ripresa ecco la doccia gelata firmata Brobbey: al 49' il giovane talento del calcio oranje segna di potenza, destrezza e classe. Ora il passaggio del turno è in bilico, chi segna passa. E al 54' è ancora l'a segnare con l'esperto Tadic, il serbo che due anni fa fece impazzire il Real Madrid al Bernabeu. ...

