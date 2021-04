Roma: in arrivo 82 nuovi autobus. Raggi: ‘Entro fine 2021 oltre 900 nuovi bus Atac’ (Di giovedì 15 aprile 2021) La Giunta capitolina ha approvato le delibere per la concessione in usufrutto ad Atac di 82 nuovi bus acquistati da Roma Capitale su piattaforma Consip. Si tratta di 20 mezzi snodati da 18 metri la cui fornitura è curata da IVECO e altri 62 bus a metano da 12 metri prodotti da Industria Italiana autobus. Le delibere approderanno, nei prossimi giorni, in Assemblea capitolina per l’approvazione definitiva. “Questi 82 mezzi saranno presto sulle nostre strade e si aggiungeranno agli oltre 700 nuovi bus messi in servizio da inizio consiliatura, nonché ai 130 bus comprati dall’azienda in autofinanziamento. Sono tutti risultati importanti nel percorso di risanamento di Atac e rilancio del servizio di trasporto pubblico Romano”, dichiara la sindaca di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) La Giunta capitolina ha approvato le delibere per la concessione in usufrutto ad Atac di 82bus acquistati daCapitale su piattaforma Consip. Si tratta di 20 mezzi snodati da 18 metri la cui fornitura è curata da IVECO e altri 62 bus a metano da 12 metri prodotti da Industria Italiana. Le delibere approderanno, nei prossimi giorni, in Assemblea capitolina per l’approvazione definitiva. “Questi 82 mezzi saranno presto sulle nostre strade e si aggiungeranno agli700bus messi in servizio da inizio consiliatura, nonché ai 130 bus comprati dall’azienda in autofinanziamento. Sono tutti risultati importanti nel percorso di risanamento di Atac e rilancio del servizio di trasporto pubblicono”, dichiara la sindaca di ...

