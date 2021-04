Roma, il progetto DOORS contro la povertà educativa (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Una serie di iniziative portate avanti da professionisti che quotidianamente lavorano con i minori tra scuola, istituzioni e territorio per combattere la povertà educativa. Un consorzio di 28 partner dislocati in varie regioni italiane che propongono un modello educativo integrato per ragazzi e ragazze di età dai 10 ai 14 anni. È il progetto ‘DOORS – porte aperte al desiderio come opportunità di rigenerazione sociale’, promosso selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’, soggetto attuatore nell’ambito del ‘Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile’. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Una serie di iniziative portate avanti da professionisti che quotidianamente lavorano con i minori tra scuola, istituzioni e territorio per combattere la povertà educativa. Un consorzio di 28 partner dislocati in varie regioni italiane che propongono un modello educativo integrato per ragazzi e ragazze di età dai 10 ai 14 anni. È il progetto ‘DOORS – porte aperte al desiderio come opportunità di rigenerazione sociale’, promosso selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’, soggetto attuatore nell’ambito del ‘Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile’.

Ultime Notizie dalla rete : Roma progetto Roma tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri: indiscreto, il domino delle panchine La 'maledetta primavera' di goggiana memoria è più attuale che mai. È questo il momento nel quale le società preparano il futuro prossimo, la stagione che verrà. A luglio partono i ritiri, il progetto tecnico serve definirlo con mesi di anticipo: se per il colpo di mercato c'è tempo fino all'ultimo secondo (vero ma non verissimo, perché certe trattative concretizzate sul filo di lana ...

Ex Embraco: Uilm, incontro Mise - Regioni inconcludente, 20/4 manifestazione lavoratori ... le due aziende che dovrebbero entrare nel progetto Italcomp. E' quanto comunica la Uilm di Torino ... Il 20 aprile i lavoratori Embraco manifesteranno a Roma, presso il Mise, per chiedere di essere ...

Al liceo classico di Gallipoli il salotto virtuale delle ragazze Lecce - Le ragazze della quinta A del liceo classico di Gallipoli, con la collaborazione della Libreria Antica Roma di Taviano, firmano un interessante progetto culturale in tempi di distanziamento so ...

Sindaco di Fiumicino sullo stadio Roma: “Noi ci siamo, abbiamo un’area enorme a disposizione” Esterino Montino torna all’attacco per far costruire lo stadio della Roma nel comune di Fiumicino Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, torna sulla questione stadio della Roma e lo fa lanciando un m ...

