Roma. Dirigente Miur tenta suicidio, sarebbe indagata per corruzione (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Verità, nella giornata di ieri avrebbe ricevuto una perquisizione dalla Gdf Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Verità, nella giornata di ieri avrebbe ricevuto una perquisizione dalla Gdf

Giovanna Boda, storica dirigente del Miur, tenta suicidio/ E' accusata di corruzione ... dirigente del Miur , il ministero dell'istruzione. Due giorni fa, come scrive Il Corriere della Sera, la 47enne aveva subito la perquisizione della propria abitazione in centro a Roma e dell'ufficio ...

Roma, grave la figlia dell’ex sindaca di Casale Monferrato La nostra più grande speranza va a Giovanna affinché possa superare lo stato clinico, che da quanto apprendiamo dalle agenzie, pare essere piuttosto grave Giovanna Boda, alta dirigente del Miur, è ind ...

