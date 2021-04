Roma - Ajax Live | cominciato il ritorno del quarto di finale

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo la bella vittoria in rimonta alla Johan Cruiff Arena, lasi trova ad affrontare la partita più importante della stagione (come definito da Fonseca in conferenza stampa) senza due dei suoi ...

Advertising

SkySport : ?? 'LA BELLA D'EUROPA' ? ?? Europa League, ritorno quarti di finale ??? ROMA-AJAX ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - PagineRomaniste : 46’ - Termina il primo tempo all’Olimpico. La Roma tiene botta e si difende bene concedendo veramente poco all’Ajax… - IbraStyle83 : L'#Ajax che sta affrontando la #Roma #RomaAjax - corgiallorosso : LIVE Roma-Ajax 0-0 – Fine primo tempo, parità all’Olimpico -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax

DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): INFORTUNIO PER KLAIBER Inizia a spron battuto lache ha subito una grande occasione con Lorenzo Pellegrini, che entra in area al 5 ma calcia poi debolmente tra le ...All'Olimpico è tutto pronto per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra. Squadre nel tunnel. Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1 - 2). Un ottimo ...72 Ci si gioca tutto in una notte, con l’obbligo di non pensare alla gara d’andata. Nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, la Roma ospita all’Olimpico l’Ajax, battuto 2-1 a domicilio giove ...Vocegiallorossa.it vi propone la lettura di alcuni episodi del match. L'arbitro si può avvalere del VAR (video assistant referee) e del suo assistente per quattro ...