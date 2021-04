Roma | accerchiava e picchiavano giovani vittime per rubare soldi e cellulari | incastrati dalle telecamere di videosorveglianza – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Gli agenti della polizia dihanno eseguito otto misure cautelari nei confronti altrettanti ragazzi, di cui quattro minorenni, accusati di aver compiuto diverse rapine in giro per la Capitale tra il 23 e il 30 gennaio. I componenti della baby gang sono stati individuati grazie alle registrazioni delledi sorveglianza della fermata Termini della metropolitana, dove lo scorso 30 gennaio hanno accerchiato, picchiato, minacciato e rapinato duecoetanei. Questo era il modus operandi degli indagati che sottraevano, gioielli, abiti griffati ealleche incontravano per strada. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.