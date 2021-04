Roberto Speranza promette: “Cinquanta milioni di vaccini entro giugno” (Di giovedì 15 aprile 2021) Le parole del Ministro della salute Roberto Speranza Il Ministro della Salute, Roberto Speranza in questi giorni è sulla bocca di tutti ed è spesso criticato con chi ha anche chiesto anche le dimissioni ha parlato oggi nel corso della sua informativa urgente alla Camera sulla campagna vaccinale legata all’emergenza Covid. “Nel secondo trimestre – ha annunciato il ministro – arriveranno 50 milioni di vaccini e Pfizer anticiperà alcuni milioni di dosi che per l’Italia significano circa 7 milioni. Prudenzialmente il commissario Figliuolo sta lavorando a 45 milioni dosi di vaccini in arrivo entro giugno. Questo ci mette nelle condizioni di completare la vaccinazione nelle fasce più a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Le parole del Ministro della saluteIl Ministro della Salute,in questi giorni è sulla bocca di tutti ed è spesso criticato con chi ha anche chiesto anche le dimissioni ha parlato oggi nel corso della sua informativa urgente alla Camera sulla campagna vaccinale legata all’emergenza Covid. “Nel secondo trimestre – ha annunciato il ministro – arriveranno 50die Pfizer anticiperà alcunidi dosi che per l’Italia significano circa 7. Prudenzialmente il commissario Figliuolo sta lavorando a 45dosi diin arrivo. Questo ci mette nelle condizioni di completare la vaccinazione nelle fasce più a ...

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Speranza Speranza ribadisce che il vaccino AstraZeneca è efficace e sicuro Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'0informativa alla Camera sulla Campagna vaccinale. 'Prosegue con AstraZeneca una dura discussione sui ritardi spesso inaccettabili - ha ...

Riaperture ristoranti, palestre, cinema e teatri: la bozza delle Regioni E' prevista per domani la cabina di regia convocata da Mario Draghi , mentre oggi Roberto Speranza è in Aula alla Camera per una informativa urgente sul tema dei vaccini: "Va costruita una road map ...

Speranza: “In arrivo molte dosi vaccino, ma criterio per fasce d’età va rispettato” Il Ministro della salute, Roberto Speranza, oggi nell'informativa alla Camera ha parlato dell'aggiornamento del piano vaccinale anti-Covid.

Speranza: "Fiducia nella nuova fase. AstraZeneca: 18 eventi fatali su 32 milioni di vaccinazioni" "Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia: non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo. Finalmente ci sono le condizioni pe ...

