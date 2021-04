Roberto Formigoni riottiene il vitalizio da 7mila euro: la decisione della Commissione del Senato (Di giovedì 15 aprile 2021) Roberto Formigoni, alla fine, riavrà il suo vitalizio di circa 7mila euro al mese, (ri)diventando un pensionato d’oro, nonostante la sentenza di Cassazione a 5 anni e 10 mesi per corruzione emanata nel 2019, a seguito della quale aveva perso il suo privilegio. A deciderlo è stata una Commissione contenziosa del Senato: immediatamente dopo la decisione si è sollevato un mare di polemiche, sia a livello di opinione pubblica sia da parte di opposizione e membri dei partiti di maggioranza. Roberto Formigoni: dagli yacht alla vita in metropolitana Il Celeste, a quanto pare, potrà abbandonare la sua quotidianità fatta di metropolitana e sobrietà di mezzi, che “eroicamente” portava avanti ormai da ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021), alla fine, riavrà il suodi circaal mese, (ri)diventando un pensionato d’oro, nonostante la sentenza di Cassazione a 5 anni e 10 mesi per corruzione emanata nel 2019, a seguitoquale aveva perso il suo privilegio. A deciderlo è stata unacontenziosa del: immediatamente dopo lasi è sollevato un mare di polemiche, sia a livello di opinione pubblica sia da parte di opposizione e membri dei partiti di maggioranza.: dagli yacht alla vita in metropolitana Il Celeste, a quanto pare, potrà abbandonare la sua quotidianità fatta di metropolitana e sobrietà di mezzi, che “eroicamente” portava avanti ormai da ...

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Formigoni Il figlio di Del Turco querela Travaglio: "Mio padre assolto, non ha mai preso un solo euro di denaro pubblico" Lo sblocco del trattamento pensionistico per Roberto Formigoni approvato ieri dalla commissione contenziosa del Senato applica la legge del 2019 che istituisce il reddito di cittadinanza e che indica ...

Travaglio ad Accordi Disaccordi (Nove): 'Il vitalizio a Formigoni? Ricordiamoci che erano tangenti ai danni della sanità pubblica' ... per Roberto Formigoni , condannato in via definitiva a cinque anni e 10 mesi per corruzione. 'Questi azzeccagarbugli , che si occupano di questa roba per il Senato, naturalmente creeranno un ...

Formigoni riottiene il vitalizio Riascolta Formigoni riottiene il vitalizio di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il vitalizio a Formigoni? Ricordiamoci che erano tangenti ai danni della sanità pubblica” Come è possibile che in Italia un politico che si è macchiato di corruzione ed è stato condannato al carcere prenda il vitalizio? “Siamo in piena restaurazione. Non pensavo che avrebbero fatto così in ...

