Rivoluzione UEFA, cambia la regola del gol in trasferta (Di giovedì 15 aprile 2021) Avanzata alla UEFA la proposta di abolire il gol in trasferta durante i tempi supplementari delle competizioni europee Se ne parlava già da un po’ di questa possibilità, ora pare sia stata formalizzata davvero una richiesta da parte dei top club europei. Infatti, come si scritto dal “The Sun“, la UEFA potrebbe decidere di modificare la regola del gol in trasferta, permettendo maggior equilibrio tra le squadre in caso di supplementari.Ad oggi la regola prevede che qualora in uno scontro con andata e ritorno due squadre avessero lo stesso punteggio e andassero ai supplementari, la contendente che segna un gol fuori casa durante l’extra time vanterebbe un vantaggio rispetto all’altra. Cosa del tutto imparziale, perché garantisce a chi gioca il ritorno in trasferta 30 ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Avanzata allala proposta di abolire il gol indurante i tempi supplementari delle competizioni europee Se ne parlava già da un po’ di questa possibilità, ora pare sia stata formalizzata davvero una richiesta da parte dei top club europei. Infatti, come si scritto dal “The Sun“, lapotrebbe decidere di modificare ladel gol in, permettendo maggior equilibrio tra le squadre in caso di supplementari.Ad oggi laprevede che qualora in uno scontro con andata e ritorno due squadre avessero lo stesso punteggio e andassero ai supplementari, la contendente che segna un gol fuori casa durante l’extra time vanterebbe un vantaggio rispetto all’altra. Cosa del tutto imparziale, perché garantisce a chi gioca il ritorno in30 ...

