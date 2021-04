Ritorno alla normalità, Garattini: 'Potremo parlarne quando avremo vaccinato più del 50% della popolazione' (Di giovedì 15 aprile 2021) La campagna vaccinale, i ritardi e la futura ripartenza. Silvio Garattini, presidente dell' Istituto Mario Negri di Milano , ospite stamattina di Etg+Today , ha analizzato la situazione partendo dallo stop negli Stati Uniti del vaccino di Jhonson & Jhonson e dalla necessità per l'Italia di iniziare a produrre vaccini. Sulla ripartenza dice: 'Si ... Leggi su espansionetv (Di giovedì 15 aprile 2021) La campagna vaccinale, i ritardi e la futura ripartenza. Silvio, presidente dell' Istituto Mario Negri di Milano , ospite stamattina di Etg+Today , ha analizzato la situazione partendo dallo stop negli Stati Uniti del vaccino di Jhonson & Jhonson e dnecessità per l'Italia di iniziare a produrre vaccini. Sulla ripartenza dice: 'Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno alla Fabrizio Corona torna agli arresti domiciliari, l'avvocato: 'Era ora' ...agli arresti domiciliari Ancofra una volta Fabrizio Corona ha lasciato il carcere per fare ritorno ... Alcune settimane fa, alla notizia della revoca del suo differimento pena, Fabrizio Corona si era ...

Diretta/ Manchester United Granada (Europa League) streaming video tv. Red Devils top ... a +7 sul Leicester terzo e con la qualificazione alla prossima Champions League ipotecata. Una performance che può far affrontare con la giusta tranquillità questo ritorno col Granada che dovrebbe ...

Metalli Industriali in evidenza con il ritorno dell’inflazione Metalli industriali sotto i riflettori in scia degli enormi stimoli messi in campo da governi e banche centrali. Secondo Vincent Mivelaz, analista di Swissquote, l'investimento in queste commodity pot ...

Fabrizio Corona torna agli arresti domiciliari, l’avvocato: “Era ora” Fabrizio Corona ha lasciato il carcere di Monza e farà ritorno ai domiciliari. I suoi avvocati hanno espresso piena soddisfazione.

