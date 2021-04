Ritorna la domanda di beni di lusso nel mondo | ma il carrello degli italiani comincia a svuotarsi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 aprile 2021) I risultati del primo trimestre di Lvmh - il più grande gruppo mondiale delche controlla una settantina di marchi tra moda, profumi, cosmetica e vino-alcolici – ci dicono molto di più di un buon inizio anno per la maison guidata da Bernard Arnault dopo il crollo delle vendite del 2020. Rappresentano una delle prime conferme di come il consumo divoluttuari sia in forte ripresa a livello globale ma in modo selettivo rispetto alle aree geografiche colpite dalla pandemia e a seconda dei canali di vendita. Lvmh ha visto nei primi tre mesi di quest’anno una crescita del 32 per cento del fatturato (a quota 14 miliardi) rispetto allo stesso periodo del 2020 e c’è stato anche un aumento dei ricavi organici rispetto al primo trimestre del 2019, cioè prima che il coronavirus costringesse tutti a stare in casa e a vestirsi in modo casual. ...