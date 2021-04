Ristoranti | palestre | cinema | riaperture maggio | le regole

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 aprile 2021), bar,, piscine,, teatri. Le regioni, ancora divise in zona rossa e zona arancione (non esiste attualmente zona gialla), propongono leper le-difficilmente realizzabili prima di- e le sottopongono al governo. Oggi, la parola alla cabina di regia che si riunisce e valuta il quadro, sulla base dei dati del monitoraggio Iss che fotografa il quadro dell’epidemia in Italia. Sullo sfondo, un Paese ancora diviso in zona rossa e zona arancione, con regioni che attendono il verdetto e l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza che può sancire promozione o bocciatura. Le regioni, intanto, provano ad elaborare lo schema delle, con particolare attenzione alle attività che più sono state penalizzate dalle ...