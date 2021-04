Ristoranti, palestre, cinema e teatri: si abbozza un piano per le riaperture (Di giovedì 15 aprile 2021) Già nei prossimi giorni dovrebbero cominciare a essere messe a fuoco le modalità di riapertura Ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre e delle tante altre attività da mesi chiusi o semichiusi quando va bene. Domani, venerdì si riunirà la cabina di regia tra il presidente deel Conisglio e le forze di maggioranza per trovare un sofferto d’incontro fra i “rigoristi” (centrosinistra) e gli “aperturisti” (centrodestra). Tutto è legato ai numeri di contagi, ricoveri, decessi e vaccinazioni. Quindi si inizierà a mettere a punto il nuovo decreto legge che sostituirà quello attuale in scadenza a fine aprile. Programma delle riaperture Mentre è dato per certo il prolungamento dello stato di emergenza (in scadenza a fine aprile), probabilmente fino al 31 luglio, il governo lavora a un allentamento progressivo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) Già nei prossimi giorni dovrebbero cominciare a essere messe a fuoco le modalità di riapertura, musei,e delle tante altre attività da mesi chiusi o semichiusi quando va bene. Domani, venerdì si riunirà la cabina di regia tra il presidente deel Conisglio e le forze di maggioranza per trovare un sofferto d’incontro fra i “rigoristi” (centrosinistra) e gli “aperturisti” (centrodestra). Tutto è legato ai numeri di contagi, ricoveri, decessi e vaccinazioni. Quindi si inizierà a mettere a punto il nuovo decreto legge che sostituirà quello attuale in scadenza a fine aprile. Programma delleMentre è dato per certo il prolungamento dello stato di emergenza (in scadenza a fine aprile), probabilmente fino al 31 luglio, il governo lavora a un allentamento progressivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti palestre Spostamenti e riaperture di ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e teatri: la bozza delle Regioni con le misure Negli ultimi giorni i ricoveri in sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate alcune restrizioni. Non è ...

Le linee guida delle Regioni per riaprire ristoranti, cinema e palestre: ecco il testo integrale Il documento licenziato dalla Conferenza tratta nello specifico la ristorazione, le palestre, le ... RISTORANTI ESCLUDANO RICIRCOLO DELL'ARIA, AFFOLLAMENTO IN BASE A RICAMBIO Per quanto riguarda la ...

Al ristorante anche a cena, cinema con tampone in zona rossa: il piano riaperture delle Regioni Le Regioni hanno predisposto le linee guida per il piano delle riaperture che sottoporranno al governo e al Cts per riaprire in sicurezza ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e teatri nel mese d ...

Riapertura ristoranti, cinema e palestre: la proposta delle Regioni Approvata dalla Conferenza delle Regioni il documento con le linee guida per la riapertura di ristoranti, cinema e palestre ...

