Ristoranti, cinema, musei, palestre: ecco i protocolli per le riaperture (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli esperti del Cts valuteranno i protocolli sulla riapertura di quei settori rimasti chiusi da molti mesi. Previste regole stringenti su uso delle mascherine, distanziamento al chiuso e utilizzo di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli esperti del Cts valuteranno isulla riapertura di quei settori rimasti chiusi da molti mesi. Previste regole stringenti su uso delle mascherine, distanziamento al chiuso e utilizzo di ...

Riaperture ristoranti, palestre, cinema e teatri: la bozza delle Regioni. Il Pdf Riaprono le palestre e i ristoranti anche a cena . Sì a cinema e teatri , ma solo con tampone negativo o se vaccinati. E si torna a sfogliare i giornali nei bar e a giocare a carte seduti ai tavolini. Si prevede un ritorno a ...

Da cinema a ristoranti, riaperture anche in zona 'rossa' ma con il tampone Dai ristoranti agli spettacoli, dalle piscine alle palestre. La bozza preparata dalla Conferenza regioni prevede anche la ripresa delle attività anche in zone di rischio, previo 'testing' ...

Le proposte delle Regioni al Governo per le riaperture: ecco la bozza su ristoranti, palestre e cinema Le Regioni hanno stilato un nuovo documento contenente le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ...

