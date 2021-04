Ristoranti, cinema e palestre: le proposte delle Regioni (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Approvate dalla Conferenza delle Regioni le linee guida per la riapertura di alcune attività “in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione”. A dirlo il Presidente Massimiliano Fedriga sottolineando che il Governo potrà contare sulla “massima collaborazione da parte delle Regioni”. E’ fondamentale, aggiunge, “che le istituzioni si muovano di pari passo con i cittadini, superando gradualmente la fase dei divieti e introducendo una nuova stagione di riaperture accompagnate da regole per evitare nuove impennate nella curva dei contagi”. Il documento, nel dettaglio, riguarda ristorazione, palestre, piscine, strutture termali, cinema e spettacoli dal vivo. “proposte elaborate dai Dipartimenti di prevenzione delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Approvate dalla Conferenzale linee guida per la riapertura di alcune attività “in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione”. A dirlo il Presidente Massimiliano Fedriga sottolineando che il Governo potrà contare sulla “massima collaborazione da parte”. E’ fondamentale, aggiunge, “che le istituzioni si muovano di pari passo con i cittadini, superando gradualmente la fase dei divieti e introducendo una nuova stagione di riaperture accompagnate da regole per evitare nuove impennate nella curva dei contagi”. Il documento, nel dettaglio, riguarda ristorazione,, piscine, strutture termali,e spettacoli dal vivo. “elaborate dai Dipartimenti di prevenzione...

