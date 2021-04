Ristoranti, bar, piscine, cinema, palestre e teatri: la bozza delle Regioni con le misure per le riaperture (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate...

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti bar Riaperture, domani la cabina di regia: 'Ok ristoranti a cena e coprifuoco alle 24'. Ecco da quando ... presieduta dal premier Mario Draghi , sulla situazione epidemiologica in Italia e in questa occasione l'esecutivo dovrebbe fare un primo punto sulla timemap delle riaperture, dai bar ai ristoranti, ...

Riaperture e non solo: piano e regole in arrivo Riaperture, in arrivo il piano. Ristoranti, palestre, bar attendono news dalla cabina di regia che potrebbe riunirsi domani. Se i dati relativi ai contagi da coronavirus 'sono questi io credo che già dalla prossima settimana un ...

Riaperture ristoranti, palestre, cinema e teatri: la bozza delle Regioni. Il Pdf Oggi vertice con il governo. Le linee guida: privilegiare spazi all'aperto, distanze di almeno 2 metri al chiuso ...

Bari - COVID: COLDIRETTI PUGLIA, VOLANO PREZZI VERDURE DAL CAMPO ALLA TAVOLA FINO AL 500% Bari - COVID: COLDIRETTI PUGLIA, VOLANO PREZZI VERDURE DAL CAMPO ALLA TAVOLA FINO AL 500%. 15/04/2021. Chiusura bar, mercati e ristoranti ha ridotto concorrenza con funzione calmi ...

