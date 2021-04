Riqualificazione Piazza De Nava a Reggio Calabria, la Fondazione Mediterranea risponde all’associazione Diagonal: “non ha capito le nostre proposte” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Dispiace ammettere che l’associazione professionale Diagonal, alla quale questa nota è destinata, non ha letto le proposte avanzate dalla Fondazione Mediterranea sul restyling di Piazza De Nava o non le ha capite, la qual cosa mi sembra un po’ difficile. Oppure ancora le ha lette e capite ma preferisce comunque buttar giù affermazioni scontate sulle quali non si può non convenire, lasciando così intendere a un lettore frettoloso che la Fondazione Mediterranea abbia affermato il contrario. In tal caso, sapendo di farlo, non fa del bene a se stessa e si dipinge per ciò che probabilmente non è. Le proposte della Fondazione Mediterranea, che condivide i principi ispiratori del progetto ma non come ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) “Dispiace ammettere che l’associazione professionale, alla quale questa nota è destinata, non ha letto leavanzate dallasul restyling diDeo non le ha capite, la qual cosa mi sembra un po’ difficile. Oppure ancora le ha lette e capite ma preferisce comunque buttar giù affermazioni scontate sulle quali non si può non convenire, lasciando così intendere a un lettore frettoloso che laabbia affermato il contrario. In tal caso, sapendo di farlo, non fa del bene a se stessa e si dipinge per ciò che probabilmente non è. Ledella, che condivide i principi ispiratori del progetto ma non come ...

