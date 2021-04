Rinviata la decisione sul vaccino Johnson&Johnson negli Usa | il Cdc vuole altri dati

(Di giovedì 15 aprile 2021) Martedì autorità regolatorie americane in seguito ai rari casi di trombosi rilevati su sei donne avevano deciso di bloccare l'export del Johnson&Johnson in Europa e la somministrazione del farmaco ...

Advertising

repubblica : Vaccini, in Usa rinviata la decisione su Johnson & Johnson: servono nuovi dati, verso altri 7-10 giorni di stop - AvvMennillo : ?? Decisione rinviata: gli esperti si riuniranno nel giro di 7-10 giorni - NatereF : RT @Corriere: ?? Decisione rinviata: gli esperti si riuniranno nel giro di 7-10 giorni - bettadigiulio : RT @Corriere: ?? Decisione rinviata: gli esperti si riuniranno nel giro di 7-10 giorni - Corriere : ?? Decisione rinviata: gli esperti si riuniranno nel giro di 7-10 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviata decisione

Un gruppo di esperti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia sanitaria americana, ha ritenuto necessario avere ulteriori dati ed ha così rinviato lasulla ripresa ...Tuttavia, hanno detto che stanno mettendo insieme un comunicato "per fornire trasparenza" sulla. Condivideranno anche alcune informazioni interne sul processo di sviluppo del team, che ...Numerosi casi di positività, arriva lo stop di 14 giorni dall'Asl: tre gare in programma slittano per il Pescara ...Un gruppo di esperti indipendenti ha ritenuto necessario avere più tempi per valutare dati e rischi prima di votare le proprie raccomandazioni: si riuniranno nel giro di 7-10 giorni ...