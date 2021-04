Rinnovo Lautaro, accordo trovato: ma la crisi economica spaventa l’Inter (Di giovedì 15 aprile 2021) l’Inter valuta il Rinnovo di Lautaro Martinez con raddoppio dell’ingaggio: attenzione però ai possibili risvolti del mercato Lautaro Martinez sarebbe ormai prossimo al Rinnovo di contratto con l’Inter: come riporta il Corriere dello Sport, l’offerta soddisferebbe l’argentino che passerebbe da un ingaggio di 2,7 milioni a 5 per stagione. Secondo il quotidiano però sono da guardare i conti dei nerazzurri: l’Inter potrebbe essere costretta a vendere uno dei suoi big e chissà che non sia proprio l’argentino. Real Madrid e Barcellona stanno alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021)valuta ildiMartinez con raddoppio dell’ingaggio: attenzione però ai possibili risvolti del mercatoMartinez sarebbe ormai prossimo aldi contratto con: come riporta il Corriere dello Sport, l’offerta soddisferebbe l’argentino che passerebbe da un ingaggio di 2,7 milioni a 5 per stagione. Secondo il quotidiano però sono da guardare i conti dei nerazzurri:potrebbe essere costretta a vendere uno dei suoi big e chissà che non sia proprio l’argentino. Real Madrid e Barcellona stanno alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Lautaro Inter, Marotta vuole blindare Lautaro e Bastoni: pronti i rinnovi Lautaro Martinez , dopo i continui corteggiamenti del Barcellona di un anno fa, è pronto a sposare ... Il 'toro' argentino sta trattando con il club il rinnovo fino al 2025, con lauto adeguamento degli ...

CdS – Rinnovo Lautaro, il cambio di agente non spaventa l’Inter: Camano in pole Potrebbero frenare le trattative tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto rispetto agli enormi passi in avanti fatti negli ultimi mesi. Questo esclusivamente perché il centravanti a ...

Rinnovo Lautaro, accordo trovato: ma la crisi economica spaventa l’Inter L’Inter valuta il rinnovo di Lautaro Martinez con raddoppio dell’ingaggio: attenzione però ai possibili risvolti del mercato Lautaro Martinez sarebbe ormai prossimo al rinnovo di contratto con l’Inter ...

