Rinnovo contratto scuola, all’Aran siglato il primo atto che avvia la trattativa (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi è stata sottoscritta tra Aran e organizzazioni sindacali l'Ipotesi del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo contrattuale (2019-2021). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi è stata sottoscritta tra Aran e organizzazioni sindacali l'Ipotesi delcollettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo contrattuale (2019-2021). L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo contratto Piazza Affari sottotono, oscilla poco sopra la parità. Bene Amplifon, incerti i petroliferi. Spread in calo. FTSE MIB +0,1% ...ma Mediaset farà valere il proprio peso nell'azionariato l'anno prossimo in occasione del rinnovo ... Il gruppo ha siglato con Alstom il contratto per la fornitura di ulteriori 20 treni "Donizetti" per ...

Pubblico impiego, sottoscritto in Aran l'accordo per il rinnovo di comparti ed aree ... che risulta propedeutico a tutti gli atti di indirizzo per il rinnovo nel contratto". " L'Anief è pronto , ha già elaborato una piattaforma contrattuale e fatto uno studio critico delle norme ...

SAMPDORIA: FERRERO-RANIERI, INCONTRO A FINE APRILE Appuntamento entro la fine di aprile: sarebbe stata già fissata una data per l'incontro tra Claudio Ranieri e il presidente della Sampdoria ...

Pubblico impiego, sottoscritto in Aran l’accordo per il rinnovo di comparti ed aree (Teleborsa) – E’ stato sottoscritto oggi da Cisal e dalla maggior parte delle confederazioni sindacali rappresentative, l’accordo quadro sulla definizione dei comparti, che ...

