Rimandati al 2022 i concerti di Cesare Cremonini negli stadi | info nuove date

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sonoaldi. Gli eventi, inizialmente in programma per il 2020 e posticipati al 2021, subiscono adesso un nuovo posticipo e slittano al prossimo anno. Leattese nel mese di giugno 2021 non si terranno e verranno riprogrammate nell’estate. Live Nation Italia comunica che sta lavorando al nuovo calendario che verrà comunicato entro la fine del mese di aprile. Per ledeidi, dunque, i fan dovranno attendere ancora qualche giorno: entro il 30 aprile verranno comunicate le...

...previsti nel 2021 (e già rimandati dal 2020) purtroppo non si terranno prima del prossimo anno. Via Facebook, il cantante ha condiviso, via social. le date in calendario. Si parte il 24 maggio 2022 all' Ippodromo Milano Trenno (ex IDays), il 28 maggio 2022...