Rifiuti, azienda Caserta cerca operatori ecologici nel Cub: scatta la protesta (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI lavoratori del Consorzio Unico di Bacino (Cub) hanno manifestato all’esterno del Comune di Caserta per protestare la loro contrarietà alla decisione dell’azienda Ecocar, che gestisce nel capoluogo il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani, di assumere una ventina di operatori ecologici attingendo proprio dal bacino del Cub. In una nota inviata al Comune di Caserta e allo stesso Cub, l’azienda ha infatti palesato la necessità di completare l’organico che è attualmente di circa 157 lavoratori, in vista anche della ripresa della raccolta notturna, con dipendenti che si occupino di raccolta, un mansione che prevede livelli contrattuali di primo e secondo livello. I lavoratori del Cub, aderenti al sindacato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI lavoratori del Consorzio Unico di Bacino (Cub) hanno manifestato all’esterno del Comune diperre la loro contrarietà alla decisione dell’Ecocar, che gestisce nel capoluogo il servizio di raccolta e smaltimento deisolidi urbani, di assumere una ventina diattingendo proprio dal bacino del Cub. In una nota inviata al Comune die allo stesso Cub, l’ha infatti palesato la necessità di completare l’organico che è attualmente di circa 157 lavoratori, in vista anche della ripresa della raccolta notturna, con dipendenti che si occupino di raccolta, un mansione che prevede livelli contrattuali di primo e secondo livello. I lavoratori del Cub, aderenti al sindacato ...

