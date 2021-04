Riaperture stadi, Malagò: “Pari trattamento tra calcio e altri sport” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Oggi ci sono stati dei segnali, credo sia unanime il grido di dolore della pallavolo e di altri sport indoor che sono in situazioni analoghe. Faccio un gran tifo per chiudere, in senso buono, la partita e dare il via libera alle Riaperture con il pubblico. L’apertura del calcio è un’apertura di speranza e fa da traino per tutti gli altri sport che, a questo punto, legittimamente e doverosamente non vogliono avere trattamenti diversi”. Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione delle CEV Champions League Super Finals di volley, in programma a Verona sabato primo maggio. In merito invece alle Olimpiadi di Tokyo, il numero uno dello sport italiano predica ottimismo a chi chiede di una possibile cancellazione dei ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “Oggi ci sono stati dei segnali, credo sia unanime il grido di dolore della pallavolo e diindoor che sono in situazioni analoghe. Faccio un gran tifo per chiudere, in senso buono, la partita e dare il via libera allecon il pubblico. L’apertura delè un’apertura di speranza e fa da traino per tutti gliche, a questo punto, legittimamente e doverosamente non vogliono avere trattamenti diversi”. Lo ha dichiarato Giovanni, presidente del Coni, a margine della presentazione delle CEV Champions League Super Finals di volley, in programma a Verona sabato primo maggio. In merito invece alle Olimpiadi di Tokyo, il numero uno delloitaliano predica ottimismo a chi chiede di una possibile cancellazione dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture stadi Lo sport riapre! Vezzali: 'Novità già a maggio', dal calcio alle palestre Ma in ogni caso queste riaperture non riguarderanno solo il mondo del calcio, il segnale sarà diffuso e non si limiterà agli stadi ma coinvolgerà anche i palazzetti. Le modalità non sono ancora state ...

Riaperture ristoranti, palestre, cinema e teatri: la bozza delle Regioni. Il Pdf E' quanto sostengono le Regioni nelle linee guida sulle riaperture. Nel documento si consiglia di "... Stadi e sport: il calcio fa da apripista, basket e volley al palo Piscine In piscina solo con ...

Tra le idee per la riapertura dei ristoranti e bar anche il passaporto vaccinale. Tra le ricette per le riaperture durante l'estate prossima anche il passaporto vaccinale per andare nei ristoranti o allo stadio.

Fine del coprifuoco, quando potrebbe terminare? La richiesta delle regioni al governo La linea delle Regioni sembra essere quella della richiesta di una programmazione delle riaperture che potrebbe portare anche alla fine del coprifuoco ...

