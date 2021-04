Riaperture ristoranti, palestre, cinema e teatri: la bozza delle Regioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Riaprono le palestre e i ristoranti anche a cena . Sì a cinema e teatri , ma solo con tampone negativo o se vaccinati. E si torna a sfogliare i giornali nei bar e a giocare a carte seduti ai tavolini. Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Riaprono lee ianche a cena . Sì a, ma solo con tampone negativo o se vaccinati. E si torna a sfogliare i giornali nei bar e a giocare a carte seduti ai tavolini.

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture ristoranti Ristoranti, cinema, musei, palestre: ecco i protocolli per le riaperture Gli esperti del Cts valuteranno i protocolli sulla riapertura di quei settori rimasti chiusi da molti mesi. Previste regole stringenti su uso delle mascherine, distanziamento al chiuso e utilizzo di ...

Giansanti (Confagri): fondamentale riaprire in massima sicurezza ... nel massimo rispetto delle regole anti Covid, dei ristoranti e delle attività commerciali. '...Giansanti - dove alcuni Stati membri stanno lavorando alla definizione di un calendario delle riaperture ...

Riaperture: le regole per bar, ristoranti, cinema, palestre. Il documento Bar, ristoranti, cinema e teatri. Ma anche piscine, palestre e terme: le linee guida della bozza studiata questa ...

Umbriaperta. Turismo: presentato pacchetto di interventi per 17 milioni Si chiama “Umbriaperta” il pacchetto di interventi messo a punto dalla Giunta regionale dell’Umbria a sostegno degli enti locali, del sistema delle imprese e ...

