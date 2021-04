Riaperture in Italia, il generale Figliuolo frena: «Solo dopo vaccino agli over 70» (Di giovedì 15 aprile 2021) «In questo momento dobbiamo vaccinare gli over 80 e i fragili. In parallelo stiamo facendo gli over 70. Non appena avremo gli over 70 messi al sicuro faremo una revisione di tutto e con le dosi in arrivo riusciremo ad aprire poi il Paese». Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che ha inaugurato l’hub vaccinale presso la Fondazione Ferrero ad Alba. «Qui oggi stiamo vaccinando le persone che si stanno godendo la meritata pensione ma subito dopo dobbiamo vaccinare chi lavora qui, nelle fabbriche, nei siti produttivi, nella grande distribuzione e gli operatori del settore turistico alberghiero», ha proseguito Figliuolo. leggi anche l’articolo —> ReiThera in fase 2, ma il vaccino Italiano rischia già di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 aprile 2021) «In questo momento dobbiamo vaccinare gli80 e i fragili. In parallelo stiamo facendo gli70. Non appena avremo gli70 messi al sicuro faremo una revisione di tutto e con le dosi in arrivo riusciremo ad aprire poi il Paese». Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo, che ha inaugurato l’hub vaccinale presso la Fondazione Ferrero ad Alba. «Qui oggi stiamo vaccinando le persone che si stanno godendo la meritata pensione ma subitodobbiamo vaccinare chi lavora qui, nelle fabbriche, nei siti produttivi, nella grande distribuzione e gli operatori del settore turistico alberghiero», ha proseguito. leggi anche l’articolo —> ReiThera in fase 2, ma ilno rischia già di ...

Advertising

LegaSalvini : In tutta Europa, così come in Italia, bisogna puntare su riaperture e su sostegni concreti ai settori produttivi, p… - Antonio_Tajani : Tra poco conferenza stampa. @forza_italia presenta il suo piano per le riaperture. Seguiteci in diretta! ++Clicca… - forza_italia : Alle 11 Forza Italia presenta il suo piano per le riaperture. La diretta sulla nostra pagina Facebook???? - AlexTheMod : RT @Open_gol: L'avvertimento della fondazione Gimbe sulle riaperture - RobertoRenga : RT @Open_gol: L'avvertimento della fondazione Gimbe sulle riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Italia Fratelli d'Italia annuncia mozione di sfiducia sul ministro Speranza Giorni pieni di insidie per Speranza, nei confronti del quale Fratelli d'Italia - unico partito all'... Il tema che arroventa il clima è sempre quello delle riaperture . 'I tempi delle decisioni nel ...

Covid: Conte, Speranza guida seria e solida, basta sciacallaggio Le difficoltà ci sono state, in Europa e in Italia, nelle regioni guidate dalla Lega e in quelle ... far scendere la pressione sugli ospedali, raffreddare il contagio e organizzare le riaperture per ...

Volley, il primo maggio a Verona le finali di Champions maschile e femminile, ecco dove vederle in tv Alle 17 l’Imoco Conegliano affronterà le turche del VakifBank Istanbul mentre alle 20.30 Trento se la vedrà con i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ...

Riaperture, il ministro Giorgetti: “Possibili già a partire dalla prossima settimana” Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti spinge su possibili riaperture già dalla prossima settimana a seguito del miglioramento dei dati.

Giorni pieni di insidie per Speranza, nei confronti del quale Fratelli d'- unico partito all'... Il tema che arroventa il clima è sempre quello delle. 'I tempi delle decisioni nel ...Le difficoltà ci sono state, in Europa e in, nelle regioni guidate dalla Lega e in quelle ... far scendere la pressione sugli ospedali, raffreddare il contagio e organizzare leper ...Alle 17 l’Imoco Conegliano affronterà le turche del VakifBank Istanbul mentre alle 20.30 Trento se la vedrà con i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ...Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti spinge su possibili riaperture già dalla prossima settimana a seguito del miglioramento dei dati.