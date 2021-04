Riaperture, il calendario del governo: da maggio via libera ai ristoranti all’aperto. Ipotesi coprifuoco alle 23.30 (Di giovedì 15 aprile 2021) È prevista per domani, venerdì 16 aprile, la nuova riunione della cabina di regia che dovrà discutere del piano per le Riaperture del governo. Al termine della cabina di regia, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe tenere una conferenza stampa e indicare il calendario della ripartenza. Probabilmente, il premier annuncerà anche il prolungamento dello stato di emergenza, che dovrebbe arrivare fino al 31 luglio. Quanto alle misure del governo per le Riaperture, esiste una bozza di cronoprogramma, già trapelata sulla stampa, che rappresenta un compromesso tra la linea del rigore e quella che spinge per il via libera. Vediamo i vari punti. A maggio ristoranti aperti a pranzo (e dopo anche la sera) Il premier Draghi vede ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) È prevista per domani, venerdì 16 aprile, la nuova riunione della cabina di regia che dovrà discutere del piano per ledel. Al termine della cabina di regia, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe tenere una conferenza stampa e indicare ildella ripartenza. Probabilmente, il premier annuncerà anche il prolungamento dello stato di emergenza, che dovrebbe arrivare fino al 31 luglio. Quantomisure delper le, esiste una bozza di cronoprogramma, già trapelata sulla stampa, che rappresenta un compromesso tra la linea del rigore e quella che spinge per il via. Vediamo i vari punti. Aaperti a pranzo (e dopo anche la sera) Il premier Draghi vede ...

Advertising

scuolainforma : Calendario riaperture maggio: ecco il piano del governo - giuly_marin89 : Speriamo che non verrà rimandato ancora ????? Il calendario delle riaperture per ristoranti, palestre, cinema e teat… - blidonni : RT @marcobreso: Il governo belga ha annunciato oggi il calendario delle riaperture: ?????dal 26 aprile i parrucchieri ??dall'8 maggio i deh… - Donatel65682407 : Il calendario delle #riaperture per ristoranti, palestre, cinema e teatri: ecco il piano del governo - PrimaStampa_eu : Calendario riaperture ristoranti, palestre, cinema e coprifuoco a mezzanotte o addirittura eliminato: ecco le ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture calendario Covid, ultime notizie. Johnson & Johnson, gli Usa rinviano la decisione: il vaccino resta sospeso ... anticipando così il nuovo calendario delle vaccinazioni, che sarà presentato a breve dalle ... Riaperture per attività culturali e commerciali e coprifuoco alle 23.30: le ipotesi per maggio / 2. ...

Governo, dal 1° maggio i ristoranti a pranzo. Spostamenti Regioni a metà mese Ma nonostante il quadro non sia rassicurante, oggi sarà un giorno decisivo per le riaperture, seppur limitate a maggio. E' previsto l'incontro Stato - Regioni. Pronta la bozza del calendario per la ...

Covid, riaperture a maggio. Prima i ristoranti poi cinema e teatri. Il governo incontra le Regioni Riaperture a maggio . Il governo oggi, giovedì 15 aprile, incontra le Regioni per un primo confronto sull'allentamento delle misure ...

Calendario riaperture maggio: ecco il piano del governo Covid, riaperture attività a maggio secondo andamento curva epidemiologica e numero vaccinati: solo per le zone gialle.

... anticipando così il nuovodelle vaccinazioni, che sarà presentato a breve dalle ...per attività culturali e commerciali e coprifuoco alle 23.30: le ipotesi per maggio / 2. ...Ma nonostante il quadro non sia rassicurante, oggi sarà un giorno decisivo per le, seppur limitate a maggio. E' previsto l'incontro Stato - Regioni. Pronta la bozza delper la ...Riaperture a maggio . Il governo oggi, giovedì 15 aprile, incontra le Regioni per un primo confronto sull'allentamento delle misure ...Covid, riaperture attività a maggio secondo andamento curva epidemiologica e numero vaccinati: solo per le zone gialle.