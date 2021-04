Riaperture, Fedriga “da Regioni ok a linee guida” (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delle Regioni ha oggi aggiornato le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione”. Lo annuncia il presidente Massimiliano Fedriga. “Si tratta di proposte elaborate dai Dipartimenti di prevenzione delle Regioni su cui chiederemo il parere del Cts che ci auguriamo arrivi il prima possibile – spiega il Presidente della Conferenza delle Regioni – per permettere al Paese, in modo progressivo e ferma restando l'applicazione del principio di massima cautela in termini di contenimento della diffusione del Covid-19, di imboccare la strada del ritorno alla normalità.” Il documento licenziato dalla Conferenza tratta nello specifico la ristorazione, le palestre, le piscine, le strutture ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delleha oggi aggiornato leper la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione”. Lo annuncia il presidente Massimiliano. “Si tratta di proposte elaborate dai Dipartimenti di prevenzione dellesu cui chiederemo il parere del Cts che ci auguriamo arrivi il prima possibile – spiega il Presidente della Conferenza delle– per permettere al Paese, in modo progressivo e ferma restando l'applicazione del principio di massima cautela in termini di contenimento della diffusione del Covid-19, di imboccare la strada del ritorno alla normalità.” Il documento licenziato dalla Conferenza tratta nello specifico la ristorazione, le palestre, le piscine, le strutture ...

