Riaperture | ecco la bozza delle regioni | cena al ristorante anche in zona rossa PDF

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture ecco

Le Regioni hanno messo a punto una bozza con le linee guida sullestesse:quali potrebbero essere le regole da seguire per ripartire in sicurezza dal contagio. Si va dai 2 metri di ...Questi dati in prospettiva tenderanno a migliorare,perchè possiamo programmaredai primi di maggio", aggiunge. Sulla situazione dei vaccini, secondo Sileri "oltre alle 8 milioni di ...Ecco perché è fondamentale inserire tra i parametri per le riaperture specifici target di copertura vaccinale per le categorie a rischio”. Frenano i contagi da Sars-CoV-2 in Italia, ma non i morti: ...Se la diminuzione dei nuovi contagi da coronavirus fa tirare un sospiro di sollievo, l'aumento del 7,5% dei decessi indica che è ancora presto per pensare a una riapertura totale del Paese. E mentre l ...