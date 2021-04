Riaperture e Covid-19: le regioni attendono di conoscere il futuro del Paese (Di giovedì 15 aprile 2021) Fino a fine aprile, ormai lo sappiamo, l’Italia sarà divisa tra zona arancione e zona rossa, in attesa che la campagna vaccinale vada avanti. Domani, comunque, ci sarà la cabina di regia in cui si parlerà di un possibile allentamento delle misure ancora prima del 30 aprile. Teatri, cinema, musei, palestre e piscine, attendono di capire quando potranno riaprire dopo le lunghissime chiusure. Riaperture: il futuro delle regioni Non solo l’arte e lo sport, anche bar e ristoranti aspettano di capire quando potranno riaprire al pubblico anche di sera, senza fare affidamento solo sull’asporto, come fatto fino ad ora. Il presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, ha spiegato che “In questo momento non stiamo affrontando solo un tema economico e lavorativo“, “i cittadini non vivono ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Fino a fine aprile, ormai lo sappiamo, l’Italia sarà divisa tra zona arancione e zona rossa, in attesa che la campagna vaccinale vada avanti. Domani, comunque, ci sarà la cabina di regia in cui si parlerà di un possibile allentamento delle misure ancora prima del 30 aprile. Teatri, cinema, musei, palestre e piscine,di capire quando potranno riaprire dopo le lunghissime chiusure.: ildelleNon solo l’arte e lo sport, anche bar e ristoranti aspettano di capire quando potranno riaprire al pubblico anche di sera, senza fare affidamento solo sull’asporto, come fatto fino ad ora. Il presidente della conferenza delle, Massimiliano Fedriga, ha spiegato che “In questo momento non stiamo affrontando solo un tema economico e lavorativo“, “i cittadini non vivono ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Covid Covid, Riaperture: arrivano le proposte delle Regioni, domani la cabina di regia del governo ... dati del monitoraggio settimanale sull'andamento epidemiologico di ISS e Ministero della Salute alla mano, potrebbe iniziare a fare un primo punto sulle riaperture. Con ogni probabilità il confronto ...

Covid, ipotesi riaperture progressive: da maggio alzano le saracinesche bar e ristoranti a giugno le palestre La road map delle riaperture Due mesi, dunque, nei quali mettere in atto una road map per rialzare le saracinesche di bar, ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre e tante altre attività che da ...

Coronavirus. Le Regioni spingono per riaprire a maggio Oggi presentano al governo le linee-guida e chiedono segnali già da maggio. Si tratta sugli spazi all’aperto Draghi vuole scuole superiori in presenza. Franceschini: se aprono gli stadi ...

Riaperture, il fisico Buonanno: «All'aperto sicuri a distanza di 1,5 metri, al chiuso essenziali i purificatori d'aria» Riaprire le attività esterne in sicurezza è possibile, basta rispettare le precauzioni anticovid. Come spiega Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ...

