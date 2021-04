Riapertura stadi, Gravina lancia un segnale “Ci sono possibilità” (Di giovedì 15 aprile 2021) Gravina possibilista già per alcuni eventi sportivi di maggio: positivo l’incontro odierno tra il presidente FIGC e Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport Un incontro ufficiale per tracciare le prime linee guida di ripartenza dello sport: il presidente della FIGC Gabriele Gravina e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali si sono confrontati sulle prossime mosse. Il via libera a una quota di spettatori per le partite del prossimo Europeo ha incentivato le discussioni per trovare soluzioni anche ad altre manifestazioni. Al termine dell’incontro Gravina si è mostrato fiducioso: “L’evento dell’11 giugno ha creato speranza e opportunità. Credo ci siano buone possibilità di una Riapertura generalizzata. Prima dell’Europeo? Sembrerebbe di sì. La Coppa Italia è una ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021)possibilista già per alcuni eventi sportivi di maggio: positivo l’incontro odierno tra il presidente FIGC e Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport Un incontro ufficiale per tracciare le prime linee guida di ripartenza dello sport: il presidente della FIGC Gabrielee la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali siconfrontati sulle prossime mosse. Il via libera a una quota di spettatori per le partite del prossimo Europeo ha incentivato le discussioni per trovare soluzioni anche ad altre manifestazioni. Al termine dell’incontrosi è mostrato fiducioso: “L’evento dell’11 giugno ha creato speranza e opportunità. Credo ci siano buonedi unageneralizzata. Prima dell’Europeo? Sembrerebbe di sì. La Coppa Italia è una ...

