Riapertura ristoranti e bar | a maggio tutti a tavola | servirà la prenotazione

FratellidItalia : Questione riaperture non più rimandabile. Diversi studi dicono che all'aria aperta possibilità di contagio sono rar… - Adnkronos : #Renzi chiede lo stop al #coprifuoco e la riapertura dei #ristoranti. Che ne pensate? - DarioNardella : A #Londra hanno consentito la riapertura di ristoranti e pub che hanno spazi all’aperto senza pass vaccinale. Anche… - infoitinterno : Riapertura ristoranti, nell’attesa il DL Sostegni bis: fondo perduto su fatturato o aiuti sul bilancio - almenounambo : @esterviola @rosellapost Mi piace cucinare e non sono una assidua frequentatrice di ristoranti, ma da un anno a que… -

..., cinema, teatri, musei, palestre e tante altre attività che da mesi soffrono una crisi senza precedenti. Con ogni probabilità quindi il primo passo sarà ladei servizi di ...Se c'è un settore che compete con iper la gravità della crisi è quello degli impianti sportivi . I titolari di piscine e palestre spingono per riaprire a fine mese : nell'attesa di capire se il pressing andrà a buon fine, i ...Avanzano le ipotesi di un coprifuoco serale spostato alla mezzanotte, mentre gli enti locali premono per la riapertura dei ristoranti la sera in zona gialla, anche al coperto e non solo per quelli all ...Decreto Sostegni Bis: altri Bonus Partite Iva? 2 ' di lettura. Sembra ormai prossimo il lancio del Decreto Sostegni Bis: quali aiuti per le Partite Iva dovrebbe contenere il prossimo provvedimento del ...