Riapertura ristoranti | cinema e palestre | la proposta delle Regioni

Approvata dalla Conferenza delle Regioni il documento con le linee guida per la Riapertura di ristoranti, cinema e palestre Tra i temi caldi delle ultime settimane, è impossibile non parlare di riaperture. Bar, ristoranti, cinema, musei e palestre: sono questi i principali esercizi commerciali non essenziali che vedono la luce. Mentre la linea del governo L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura ristoranti Emergenza Covid, Confagricoltura Liguria: 'Necessaria graduale riapertura delle attività' ... presidente di Confagricoltura Liguria , che dice la sua riprendendo i concetti espressi stamani dal presidente nazionale, Massimiliano Giansanti, sulla programmazione della riapertura dei ristoranti ...

Le linee guida delle Regioni per riaprire ristoranti, cinema e palestre: ecco il testo integrale SPETTACOLO, DISTANZA UN METRO, DUE SE SENZA MASCHERINA La bozza sulle misure per la riapertura dei ... RISTORANTI ESCLUDANO RICIRCOLO DELL'ARIA, AFFOLLAMENTO IN BASE A RICAMBIO Per quanto riguarda la ...

Oggi in videoconferenza la Assemblea della Lega Basket Serie A Assemblea di Legabasket nella giornata di oggi. Il Presidente Umberto Gandini ha illustrato ai club la situazione relativa alla possibile riapertura, anche se in forma limitata, degli impianti ...

Al ristorante anche a cena, cinema con tampone in zona rossa: il piano riaperture delle Regioni Le Regioni hanno predisposto le linee guida per il piano delle riaperture che sottoporranno al governo e al Cts per riaprire in sicurezza ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e teatri nel mese d ...

