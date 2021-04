Riapertura palestre e piscine, le ultime notizie. Cosa cambia nelle prossime settimane (Di giovedì 15 aprile 2021) Il piano per la Riapertura di palestre e piscine è pronto e le nuove regole stabiliranno i parametri per una ripartenza. Dopo un anno di stop, in cui si è dovuto ricorrere ad allenamenti in casa e jogging individuali ove possibile, sembra proprio che un alleggerimento dei paletti stia avvenendo eccome. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di ’24 Mattino’ su Radio24 ha affermato: “Sulle riaperture ci vuole un cambio di passo, dobbiamo definire un calendario preciso di riaperture. Per me già a fine mese ci possono essere le condizioni per alcune riaperture, consapevoli che ogni giorno lo scenario cambia”. (Continua dopo le foto) Il sottosegretario ha poi aggiunto: “Bar, ristoranti all’aperto con distanziamento sono i settori a cui una risposta va data presto. Poi pensare alle riaperture di quei settori ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Il piano per ladiè pronto e le nuove regole stabiliranno i parametri per una ripartenza. Dopo un anno di stop, in cui si è dovuto ricorrere ad allenamenti in casa e jogging individuali ove possibile, sembra proprio che un alleggerimento dei paletti stia avvenendo eccome. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di ’24 Mattino’ su Radio24 ha affermato: “Sulle riaperture ci vuole un cambio di passo, dobbiamo definire un calendario preciso di riaperture. Per me già a fine mese ci possono essere le condizioni per alcune riaperture, consapevoli che ogni giorno lo scenario”. (Continua dopo le foto) Il sottosegretario ha poi aggiunto: “Bar, ristoranti all’aperto con distanziamento sono i settori a cui una risposta va data presto. Poi pensare alle riaperture di quei settori ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura palestre Dai ristoranti aperti la sera al coprifuoco ridotto, così le Regioni spingono per le riaperture I presidenti di regione spingono per il ripristino degli spostamenti tra territori, fino al 30 aprile ancora vietati. Ma anche per una riapertura di cinema, teatri e palestre. A garanzia della sicurezza chiedono che tra i parametri sulla base dei quali vengono decisi i colori, ci sia anche quello sulle vaccinazioni. Il governo lavora ...

L'Italia riaprirà a maggio: gli aggiornamenti L'Italia riapre, palestre e piscine Allo stesso modo e nello stesso periodo, si progetta la riapertura di piscine e palestre. Anche per accedere a palestre e piscine nei protocolli allo studio c'è la ...

Maggio, coprifuoco via e sì agli spostamenti Domani la road map LA STRATEGIAROMA Arriva il giorno della verità. Domani, se i dati del report settimanale dell'epidemia «saranno confortanti», «verrà decisa la road map delle riaperture, della ...

Riaperture, il calendario di maggio 2021: le ipotesi per ristoranti, teatri, musei e palestre Magazine - Prima i ristoranti a pranzo, poi teatri e cinema, infine palestre e piscine. Potrebbe essere questo il calendario delle riaperture nel mese di maggio 2021, in vista della tanto auspicata ...

