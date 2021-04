Riapertura di ristoranti, palestre, cinema e teatri: le Regioni presentano il piano. Le misure per ripartire (Di giovedì 15 aprile 2021) Entra nel vivo il cruciale e atteso discorso sulle riaperture durante la pandemia da Covid-19. Oggi il Ministro Speranza ha anticipato che la road map per ripartire dovrà essere unanime e condivisa. Nelle scorse ore, la Conferenza delle Regioni ha condiviso la prima bozza contenente le linee guide per la Riapertura di alcune attività: cosa prevedono le misure per ristoranti, bar, palestre, cinema, teatri e molto altro. ristoranti e bar: le misure delle Regioni Quello presentata dalle Regioni, afferma il neo Presidente Massimiliano Fedriga, è un piano che tiene conto della “massima cautela in termini di contenimento della diffusione del Covid-19, al Paese di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Entra nel vivo il cruciale e atteso discorso sulle riaperture durante la pandemia da Covid-19. Oggi il Ministro Speranza ha anticipato che la road map perdovrà essere unanime e condivisa. Nelle scorse ore, la Conferenza delleha condiviso la prima bozza contenente le linee guide per ladi alcune attività: cosa prevedono leper, bar,e molto altro.e bar: ledelleQuello presentata dalle, afferma il neo Presidente Massimiliano Fedriga, è unche tiene conto della “massima cautela in termini di contenimento della diffusione del Covid-19, al Paese di ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura ristoranti Ristoranti, cinema e palestre: le proposte delle Regioni È quanto prevede la bozza delle linee guida per la riapertura delle attività, che le Regioni ... Le misure indicate per ristoranti e palestre, si legge infatti, "possono consentire il mantenimento dell'...

Il presidente di Fiepet Confesercenti: "Nuove regole su riaperture inapplicabili" ...tra i tavoli ipotizzati sarebbe una restrizione inapplicabile per decine di migliaia di ristoranti -... Così il Presidente di Fiepet Confesercenti Giancarlo Bianchieri commenta le bozze sulla riapertura ...

Commercio Mugello: sostegni e riaperture, il punto e proposte in 'summit' on line Oltre 50 tra rappresentanti di associazioni di categoria, di attività commerciali e d'imprese e amministratori locali hanno partecipato alla riunione on line organizzata dall'Unione dei Comuni del Mug ...

Riaperture, la bozza della proposta presentata dall'assessore Lanzarin VIDEO Impegnato il Governatore Zaia nel confronto tra Stato e Regioni sul tema delle riaperture, percorso ad ostacoli, e in una riunione sulle Finali di ...

