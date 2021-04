Riapertura di ristoranti | palestre | cinema | domani vertice della cabina di regia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Riaperture, quando si allenteranno le misure? E’ questo che si stanno chiedendo molti italiani. Mentre il Governo preferisce agire con prudenza per evitare altri lockdown, le Regioni premono per ottenere graduali riaperture. le regioni si dicono pronte a riaprire progressivamente le attività nei prossimi due mesi. Nel frattempo a Palazzo Chigi si terrà una nuova riunionedi, 16 aprile 2021. Mario Draghi già nella serata dipotrebbe annunciare le decisioni del Governo sulle riaperture dopo che avrà analizzato i dati del monitoraggio settimanale sull’andamento epidemiologico di ISS e MinisteroSalute. Riaperture...

Dunque,a maggio dia pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. Ma ripartenza anche per palestre, cinema, teatri e musei secondo una bozza delle Regioni. Ripresa a maggio ...Subito dopo - secondo Repubblica a metà mese - scatterebbe il via libera alladeianche a cena , con un inevitabile slittamento del coprifuoco intorno alla mezzanotte . Una ...Perché, con l'arrivo della bella stagione, non riaprire subito bar, ristoranti e pure teatri all'esterno, non lesinando autorizzazioni? Sulle riaperture dei ristoranti la sera, uno dei punti sui quali ...Giorgetti: “Se questi sono i dati sui contagi, possibile programma ragionevole dalla prossima settimana” Riaperture, in arrivo il piano. Ristoranti, palestre, bar attendono news dalla cabina di regia ...