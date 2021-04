Returnal per PS5 in un nuovo video diario degli sviluppatori focalizzato sui terrificanti nemici che incontreremo (Di giovedì 15 aprile 2021) Un nuovo video di sviluppo per Returnal di Housemarque si concentra sui terrificanti nemici che incontreremo. Lo studio si è ispirato a Lovecraft, con diverse varietà di mostri che hanno tentacoli che sembrano in grado di distruggere la protagonista Selene in due secondi. La loro creazione ha anche richiesto una nuova tecnologia speciale che lo studio ha sviluppato internamente. I vari ambienti di Returnal sono pensati per risaltare tutti e includono aree buie e umide che mostrano chiare radici horror. Alcuni dei nemici che combatteremo saranno dotati di tentacoli per eseguire attacchi improvvisi. Housemarque ha creato la propria tecnologia per i tentacoli e lo studio mirava a rendere questi nemici impegnativi in ??più modi. Ad ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Undi sviluppo perdi Housemarque si concentra suiche. Lo studio si è ispirato a Lovecraft, con diverse varietà di mostri che hanno tentacoli che sembrano in grado di distruggere la protagonista Selene in due secondi. La loro creazione ha anche richiesto una nuova tecnologia speciale che lo studio ha sviluppato internamente. I vari ambienti disono pensati per risaltare tutti e includono aree buie e umide che mostrano chiare radici horror. Alcuni deiche combatteremo saranno dotati di tentacoli per eseguire attacchi improvvisi. Housemarque ha creato la propria tecnologia per i tentacoli e lo studio mirava a rendere questiimpegnativi in ??più modi. Ad ...

