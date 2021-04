Resident Evil Village | nuovo video di gameplay

(Di giovedì 15 aprile 2021): Game Informer ha pubblicato undi. Lo showcase era previsto per stanotte, ma nel frattempo ecco un altro assaggio dell’attesissimo gioco. Ilrivela nuove informazioni sule sul funzionamento dei vari upgrade.: ildi Game Informer Nelsi notano diverse idee prese direttamente da7, che per quanto non si possa definire un capitolo canonico, ha indubbiamente segnato un ritorno al survival horror. Quindi ritorna il principio della caccia, con la possibilità di mangiarne la carne e rimediare oggetti. ...

Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo anticipato qualche dettaglio suVillage , l'ottavo capitolo della saga in arrivo il prossimo 7 maggio . Come ben saprete l'opera targata Capcom è protagonista del nuovo numero di Game Informer e, proprio nella giornata ...Capcom ha svelato una valanga di dettagli suVillage in un'intervista esclusiva per Game Informer , parlando nello specifico del ruolo di Ethan Winters e di tutte le principali novità di gameplay di questo nuovo capitolo, con ...A partire dalle 22 saremo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it col Resident Evil Village: Showcase: seguitelo con noi!. Lo scorso Resident Evil Village: Showcase è stato decisamente molto ...Questa sera è tempo di Resident Evil Showcase con tanti dettagli per Resident Evil Village e novità tutte da scoprire. Lo commenteremo in diretta dalle 23:30!