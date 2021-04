Resident Evil Village | Lady Dimitrescu | Chris Redfield | licantropi e non solo nel nuovo trailer gameplay

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il secondoShowcase si apre con un nuovissimodedicato all'ormai imminentecapitolo della saga horror di Capcom che sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Stadia, Xbox Series X/S e Xbox One il 7 maggio. Ilmostra alcuni spezzoni della parte iniziale del gioco immergendoci nelle atmosfere cupe e tetre che "accoglieranno" il malcapitato Ethan Winters già protagonista di7. Possiamo sentire una specie di appello radio che chiama a raccolta dei sopravvissuti e ovviamente alcune figure chiave del gioco con diverse scene inquietanti e ricche d'azione. Ci sono ima anche e soprattutto...

A poche settimane dal lancio, Capcom condivide un video nel quale vengono mostrate le meccaniche di progressione diVillage. Andiamo a scoprirle insieme Uno dei giochi più attesi di questo periodo è sicuramente il nuovo capitolo di. Negli scorsi giorni, grazie a diverse news e articoli , ...Questa notte si terrà un nuovoShowcase dedicato all'imminenteVillage , durante il quale verranno svelati nuovi dettagli del gioco in uscita e, con tutta probabilità, verrà annunciata la disponibilità ...Capcom ha annunciato che in Resident Evil Village sarà presente anche Mercenari, modalità storica della serie il cui ritorno era atteso da molto tempo.Capcom ha annunciato la nuova demo a tempo limitato di Resident Evil Village, il suo nuovo survival horror. A margine del Resident Evil Showcase andato in onda questa notte, la software house giappone ...