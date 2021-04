Resident Evil Village | diamo un’occhiata alle meccaniche di progressione

(Di giovedì 15 aprile 2021) A poche settimane dal lancio, Capcom condivide un video nel quale vengono mostrate ledidi. Ana scoprirle insieme Uno dei giochi più attesi di questo periodo è sicuramente il nuovo capitolo di. Negli scorsi giorni, grazie a diverse news e articoli, abbiamo potuto dareall’aspetto grafico, all’impatto realistico della prima persona e alla caratterizzazione di alcuni personaggi (ad esempio Lady Dimitrescu). Oggi ve, invece, quali saranno leche permetteranno al giocatore di ottenere upgrades e come sarà costruita lain...

Advertising

infoitscienza : Resident Evil Showcase: segui l’evento con noi dalle 22:40 su - HDblog : Resident Evil Showcase: segui l'evento con noi dalle 22:40 su Twitch - MX_Thor85 : Pronti per una serata #Xbox davvero 'intensa' ? Dalle 21 io, @maguzzolo e @MaxTheHost andremo a caccia di loot con… - LaEmmediMe : Il mio ragazzo sta giocando a Resident Evil e io, nostalgica, penso ai video di @frankmatano che urla mentre gioca - top10games_it : Novità #7: Resident Evil Village - PlayStation 5 editore Capcom EUR 69.99 -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Questa notte si terrà un nuovoShowcase dedicato all'imminenteVillage , durante il quale verranno svelati nuovi dettagli del gioco in uscita e, con tutta probabilità, verrà annunciata la disponibilità ...... gli zombie subiscono un declino lento ed inesorabile intervallato solo da qualche spunto creativo d'eccezione (vedasi la saga diin ambito videoludico) salvo risorgere all'inizio degli ...A poche settimane dal lancio, Capcom condivide un video nel quale vengono mostrate le meccaniche di progressione di Resident Evil Village. Andiamo a scoprirle insieme Uno dei giochi più attesi di ...Questa sera è tempo di Resident Evil Showcase con tanti dettagli per Resident Evil Village e novità tutte da scoprire. Lo commenteremo in diretta dalle 23:30!