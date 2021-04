ReiThera in fase 2, ma il vaccino italiano rischia già di essere messo in panchina dall’UE (Di giovedì 15 aprile 2021) Il vaccino made in Italy sviluppato da ReiThera in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma è entrato nella fase 2 della sperimentazione. I risultati della prima fase sono buoni, dicono gli esperti. Tuttavia ReiThera è un vaccino “tradizionale”, diversamente dai sieri Pfizer e Moderna, vaccini a mRNA, per i quali l’UE ha dichiarato una preferenza. ReiThera rischia di essere già superato ancora prima dell’approvazione? Il vaccino ReiThera ReiThera sta sviluppando Grad-Cov2, un vaccino monodose che si basa su un vettore adenovirale. Si tratta della stessa tecnologia utilizzata da AstraZeneca e Johnson & Johnson: si utilizza un virus innocuo per l’uomo, che ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilmade in Italy sviluppato dain collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma è entrato nella2 della sperimentazione. I risultati della primasono buoni, dicono gli esperti. Tuttaviaè un“tradizionale”, diversamente dai sieri Pfizer e Moderna, vaccini a mRNA, per i quali l’UE ha dichiarato una preferenza.digià superato ancora prima dell’approvazione? Ilsta sviluppando Grad-Cov2, unmonodose che si basa su un vettore adenovirale. Si tratta della stessa tecnologia utilizzata da AstraZeneca e Johnson & Johnson: si utilizza un virus innocuo per l’uomo, che ...

