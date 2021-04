Regione Lazio: linea Centocelle-Giardinetti, disponibili a sua riattivazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “Siamo disponibili a riattivare la tratta Centocelle-Giardinetti della linea Roma-Giardinetti, se ci saranno le condizioni economiche”. Cosi’, in rappresentanza dell’assessore ai Trasporti della Regione Lazio Mauro Alessandri, il membro del suo staff, Nicola Passanisi, durante i lavori dell’odierna commissione Mobilita’ della Regione Lazio. “Fino ad oggi- ha spiegato Passanisi- mancava la documentazione del Comune relativa al fabbisogno economico finanziario dell’intera linea. Questi conti non ci erano mai arrivati ma recentemente ci siamo sentiti in dovere di scrivere ad Atac chiedendo di quantificarci le cifre di questo fabbisogno per riaprire il tratto in questione dopo un sopralluogo congiunto.” “Secondo noi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “Siamoa riattivare la trattadellaRoma-, se ci saranno le condizioni economiche”. Cosi’, in rappresentanza dell’assessore ai Trasporti dellaMauro Alessandri, il membro del suo staff, Nicola Passanisi, durante i lavori dell’odierna commissione Mobilita’ della. “Fino ad oggi- ha spiegato Passanisi- mancava la documentazione del Comune relativa al fabbisogno economico finanziario dell’intera. Questi conti non ci erano mai arrivati ma recentemente ci siamo sentiti in dovere di scrivere ad Atac chiedendo di quantificarci le cifre di questo fabbisogno per riaprire il tratto in questione dopo un sopralluogo congiunto.” “Secondo noi ...

