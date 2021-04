Regione Lazio, doppie poltrone a Cinque Stelle. L’assessora Lombardi arruola il consigliere grillino di Viterbo (Di giovedì 15 aprile 2021) Entrata nella giunta regionale del Lazio dando vita a un patto giallorosso e arrivato il momento di scegliere un collaboratore stretto per il suo ufficio, l’assessore pentastellato alla transizione ecologica e trasformazione digitale Roberta Lombardi (nella foto) ha scelto un politico del Movimento. La ex aspirante governatrice ed ex deputata, prima rappresentante M5S in Parlamento nella scorsa legislatura, ha assegnato l’incarico a Massimo Erbetti, ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, dove è riuscito solo a ottenere uno scranno da consigliere comunale di opposizione. La Lombardi è da tempo una delle fautrici dell’intesa con i dem e nel Lazio, dopo le tante battaglie a 5 Stelle contro le scelte fatte dal Partito democratico e dal presidente Nicola Zingaretti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Entrata nella giunta regionale deldando vita a un patto giallorosso e arrivato il momento di scegliere un collaboratore stretto per il suo ufficio, l’assessore pentastellato alla transizione ecologica e trasformazione digitale Roberta(nella foto) ha scelto un politico del Movimento. La ex aspirante governatrice ed ex deputata, prima rappresentante M5S in Parlamento nella scorsa legislatura, ha assegnato l’incarico a Massimo Erbetti, ex candidato sindaco del Movimento 5, dove è riuscito solo a ottenere uno scranno dacomunale di opposizione. Laè da tempo una delle fautrici dell’intesa con i dem e nel, dopo le tante battaglie a 5contro le scelte fatte dal Partito democratico e dal presidente Nicola Zingaretti, ...

