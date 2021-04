Reggio Calabria, il vice ministro alle infrastrutture Morelli visita l’Aeroporto dello Stretto. Spirlì: “questa è la porta d’Europa, dal Governo risposte concrete su Ponte e infrastrutture” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente della Regione Calabria ha accolto il viceministro alle infrastrutture Morelli nello scalo dello Stretto. “Questo territorio è la porta d’Europa, serve giusta attenzione dei governi” “l’Aeroporto di Reggio Calabria è stato dipinto come il brutto anatroccolo, come lo scalo più difficilmente raggiungibile, il più pericoloso. Ma la vera pericolosità è quella delle parole. Noi diciamo basta alle parole inutili e oggi chiediamo concretezza per il “Tito Minniti””. È quanto ha detto il presidente della Regione, Nino Spirlì, in occasione della visita del ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente della Regioneha accolto ilnello scalo. “Questo territorio è la, serve giusta attenzione dei governi” “diè stato dipinto come il brutto anatroccolo, come lo scalo più difficilmente raggiungibile, il più pericoloso. Ma la vera pericolosità è quella delle parole. Noi diciamo bastaparole inutili e oggi chiediamozza per il “Tito Minniti””. È quanto ha detto il presidente della Regione, Nino, in occasione delladel ...

OSS e Infermieri filmati in reparto mentre lavoravano. Figlio di paziente denunciato, dovrà rispondere di violazione della privacy.

