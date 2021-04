Reggina | Denis | «Qui mi sento a casa | ci resterei per sempre»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Germanha lanciato segnali d’amore allae a Reggio Calabria German, attaccante della, sulle pagine del Corriere dello Sport dichiara amore eterno al club calabrese e alla città di Reggio Calabria. «Iopera Reggio Calabria. Con la mia famiglia ci sentiamo a. Quando smetterò di giocare, vedremo. Mi piacerebbe rimanere in questa squadra per insegnare calcio ai bambini. Penso di essere nelle condizioni di trasferire loro la mia esperienza e lo speciale rapporto con il calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non sarà una settimana come altre per la Reggina, che al Granillo, dovrà vedersela contro un'avversario che in riva allo Stretto, scenderà ... Denis e compagni dovranno dare fondo alle loro energie ... L'ex allenatore amaranto Gigi De Canio, invece, la pensa diversamente: 'Occhio alla Reggina - dice ... Di certo, il tecnico di Matera non ha dubbi nell'inserire Denis e compagni tra le possibili ... Chissà se German Denis quando è arrivato a Reggio, quasi due anni fa, si immaginava che a quasi quarant'anni potesse trovare un nuovo amore calcistico: la Reggina e la città. La sua casa nel quartiere ...