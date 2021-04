Regeni | nuovo testimone | gli 007 egiziani inscenarono una rapina finita male

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 aprile 2021) La nuova testimonianza di un cittadino egiziano – la cui identità è tenuta nascosta per questioni di sicurezza – accusa i quattro 007 egiziani della National Security Agency, già imputati di sequestro di persona, di essere gli autori del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano trovato morto in Egitto nel febbraio del 2016. Il testimone, la cui ricostruzione è ritenuta attendibile dai magistrati italiani ed è stata depositata dalla Procura di Roma in vista dell’udienza del 29 aprile, in cui si dovrà vagliare la richiesta di processare gli 007, ha rivelato che i quattro appartenenti ai servizi segreti (il colonnello Uhsam Helmy, il generale Tariq Ali Sabir, il colonnello Athar Kamel Mohamed Ibrahim e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif) avevano pianificato i depistaggi sulla morte di Regeni già prima del ritrovamento del cadavere.