Regeni massacrato dagli 007. Tre testi sbugiardano l’Egitto. La Procura di Roma si fa largo tra i depistaggi. Svolta a due settimane dall’udienza preliminare (Di giovedì 15 aprile 2021) Tre nuovi testimoni puntano il dito contro gli 007 egiziani nell’uccisione del giovane ricercatore friulano Giulio Regeni. La Svolta nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma arriva a due settimane dall’udienza che vede imputati proprio quattro uomini dell’intelligence del Cairo. Il prossimo 29 aprile il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma dovrà infatti decidere se rinviare a giudizio il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. L’INCHIESTA. Con le tre nuove testimonianze raccolte dagli inquirenti sono diventati otto i testimoni che accusano in modo ritenuto dalla Procura della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Tre nuovimoni puntano il dito contro gli 007 egiziani nell’uccisione del giovane ricercatore friulano Giulio. Lanell’inchiesta delladella Repubblica diarriva a dueche vede imputati proprio quattro uomini dell’intelligence del Cairo. Il prossimo 29 aprile il giudice per l’udienzadel Tribunale didovrà infatti decidere se rinviare a giudizio il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. L’INCHIESTA. Con le tre nuovemonianze raccolteinquirenti sono diventati otto imoni che accusano in modo ritenuto dalladella ...

fcolarieti : Regeni massacrato dagli 007. Tre testi sbugiardano l’Egitto. La Procura di Roma si fa largo tra i depistaggi. Svolt… - VittorioFerram1 : @e_cavagna @mariobianchi18 @vipera66 Tutti a fare gare per un 'like' su questioni di impatto 'social' ma irrilevant… - VittorioFerram1 : @Gianmar26145917 Tutti a fare gare per un 'like' su questioni di impatto 'social' ma irrilevanti in assoluto. Ora d… - ocsecnarf1 : RT @VittorioFerram1: Tutti a fare gare per un 'like' su questioni di impatto 'social' ma irrilevanti in assoluto. Ora ditemi perchè #Zaki ,… - VittorioFerram1 : Tutti a fare gare per un 'like' su questioni di impatto 'social' ma irrilevanti in assoluto. Ora ditemi perchè… -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni massacrato La voce della Politica Morte Luca Ventre: interrogazione al Ministro degli Esteri del senatore Paragone Massacrato. E da lì è uscito morto"; considerato che: le affermazioni riportate destano particolare ... come il caso di Giulio Regeni in Egitto e Mario Paciolla in Colombia, si chiede di sapere: se e ...

Interrogazione al ministro degli esteri del sen.Paragone su morte Luca Ventre Massacrato. E da lì è uscito morto'; considerato che: le affermazioni riportate destano particolare ... come il caso di Giulio Regeni in Egitto e Mario Paciolla in Colombia, si chiede di sapere: se e ...

Giulio Regeni, ammazzato anche nel suo Paese Giulio è figlio di questa Italia, di queste istituzioni che lo hanno barattato per vendere armi a un paese che tortura e massacra chiunque si ribelli al sistema. Sul caso Regeni si è parlato tanto, ...

. E da lì è uscito morto"; considerato che: le affermazioni riportate destano particolare ... come il caso di Giulioin Egitto e Mario Paciolla in Colombia, si chiede di sapere: se e .... E da lì è uscito morto'; considerato che: le affermazioni riportate destano particolare ... come il caso di Giulioin Egitto e Mario Paciolla in Colombia, si chiede di sapere: se e ...Giulio è figlio di questa Italia, di queste istituzioni che lo hanno barattato per vendere armi a un paese che tortura e massacra chiunque si ribelli al sistema. Sul caso Regeni si è parlato tanto, ...