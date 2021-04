Reddito di emergenza fino a 840 euro, nuove istruzioni Inps (Di giovedì 15 aprile 2021) fino al 30 aprile è possibile inviare la domanda di Reddito di emergenza 2021 solo per via telematica sul sito dell’Inps. L’Istituto ha pubblicato una nuova circolare sulla misura prevista dal dl Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali previsti dalla legge. Reddito di emergenza, a quanto ammonta La misura è pari a 400 euro per ogni mensilità prevista nel caso di unico componente, importo aumentato secondo una scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minore fino a un massimo di 2 (800 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021)al 30 aprile è possibile inviare la domanda didi2021 solo per via telematica sul sito dell’. L’Istituto ha pubblicato una nuova circolare sulla misura prevista dal dl Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell’epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali previsti dalla legge.di, a quanto ammonta La misura è pari a 400per ogni mensilità prevista nel caso di unico componente, importo aumentato secondo una scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minorea un massimo di 2 (800 ...

Ultime Notizie dalla rete : Reddito emergenza Lecce - Ricerca Cgil - UniSalento: "I salentini chiedono interventi per il benessere collettivo" ... come è emerso con forza in quest'anno di emergenza sanitaria, con la sanità prima frontiera della ... per colmare questo gap e creare assieme opportunità di lavoro e di reddito, che sono le altre ...

Bonus casalinghe e mamme disoccupate: la grande opportunità da non perdere ... bisogna accedere al sito dell' INPS nell'apposita sezione dedicata visto che con l'attuazione del Decreto Sostegni sono tornati in auge diversi ammortizzatori sociali tra cui il Reddito di Emergenza ...

